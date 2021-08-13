Пытавшийся совершить суицид в соборе Петербурга просил позвонить архангелу
Мужчина, который предпринял попытку суицида накануне вечером в Троице-Измайловском соборе Санкт Петербурга, попросил «позвонить Архангелу Михаилу» после того как сотрудники храма оказали ему помощь. Об этом сообщила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
По ее словам, скорее всего это психически нездоровый человек. Родоманова подчеркнула, что, благодаря своевременным действиям дежурного по собору пострадавшего удалось уберечь от тяжелых последствий для здоровья.
ЧП случилось около 19:00. В храм мужчина в камуфляжной форме вошел с банкой и зажигалкой, а спустя время произошла вспышка. Несколько людей стали сбивать пламя, служитель применил огнетушитель. Пострадавший с ожогами лица, шеи и груди госпитализирован.
По неофициальным данным, мужчина родом из Карелии, он был судим за кражу и побои. Кроме того, у него имеются финансовые долги.
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