Пятнадцать испугавшихся пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя красноярской авиакомпании Azur-Air отказались от полета, в результате рейс был задержан. Об этом сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. Из-за инцидента Boeing-752, на борту которого находились 237 пассажиров (15 из них отказались лететь), вылетел спустя лишь полтора часа.

По словам Горбуновой, при запуске двигателей экипаж принял решение перенастроить оборудование. Некоторые из пассажиров связали это с поломкой и заявили, что отказываются совершать перелет на этом самолете. В результате вместо того, чтобы вылететь в 22.00, лайнер взлетел лишь в 23.37. В настоящее время воздушное судно уже приземлилось в Таиланде, никаких инцидентов во время полета не произошло, сообщает RT.

По факту задержки рейса проводит проверку Красноярская транспортная прокуратура. Она должна дать оценку действиям экипажа. В отношении пассажиров никаких санкций не последует: по закону они могут покинуть судно в любой момент. Однако деньги за билеты им не вернут, сообщает телеканал «360».

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