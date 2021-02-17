Пятилетнего мальчика в Торжке отец выбросил с балкона

Пятилетнего мальчика в Торжке отец выбросил с балкона, передает РИА Новости.

Ребенок упал в снег на козырек подъезда, у него диагностирован ушиб шеи.

Инцидент произошел примерно в 8 утра в среду. Семья проживала на третьем этаже.



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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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