Пятилетнего мальчика в Торжке отец выбросил с балкона
17 февраля 202113:56
Пятилетнего мальчика в Торжке отец выбросил с балкона, передает РИА Новости.
Ребенок упал в снег на козырек подъезда, у него диагностирован ушиб шеи.
Инцидент произошел примерно в 8 утра в среду. Семья проживала на третьем этаже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru