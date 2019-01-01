Пятеро россиян остаются в больницах Италии после ДТП

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Италии, остаются в больницах. У них средние и тяжелые ранения. Еще 14 человек были выписаны уже вчера вечером. Об этом АГН Москва сообщил советник посольства России в Италии Дмитрий Гурин. По его словам, многим пострадавшим в аварии помощь оказывалась на месте.

Гурин отметил, что российские дипломаты оказывают раненым соотечественникам все необходимые консультации, в том числе юридические.

Туристический aвтобус попaл в ДТП в рaйоне итальянского городa Сиена 22 мая. В результате ДТП погибла 35-летняя россиянка, которая работала гидом, сообщает РИА ФАН. Сообщалось, что всего пострадали почти 40 человек, 19 из них - граждане России.



