Пятеро человек погибли в ходе стрельбы в США
8 апреля 202117:37
Пятеро человек, включая двоих детей, стали жертвами стрельбы в жилом доме в американском штате Южная Каролина, передает Лента.ру
Погибла пара пенсионеров – 70-летний врач и его жена, а также их внуки пяти и девяти лет и работник, который был в доме.
Ранен еще один человек, он госпитализирован. Нападавший по одним данным покончил с собой, по другим – задержан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru