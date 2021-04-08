Пятеро человек погибли в ходе стрельбы в США

Пятеро человек, включая двоих детей, стали жертвами стрельбы в жилом доме в американском штате Южная Каролина, передает Лента.ру

Погибла пара пенсионеров – 70-летний врач и его жена, а также их внуки пяти и девяти лет и работник, который был в доме.

Ранен еще один человек, он госпитализирован. Нападавший по одним данным покончил с собой, по другим – задержан.

