Пятеро погибли в ДТП с фурой в Тамбовской области

14 февраля 202008:40

Грузовая «Газель» и фура столкнулись лоб в лоб на 499-м километре трассы Москва-Волгоград в Тамбовской области утром в пятницу. Как сообщили в региональном управлении МВД России, в ДТП погибли пять человек, передает ТАСС.

Детей среди погибших нет. Водитель грузовика доставлен в больницу, уточнили в пресс-службе ГИБДД.

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ФОТО: Flickr
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