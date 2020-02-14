Пятеро погибли в ДТП с фурой в Тамбовской области

Грузовая «Газель» и фура столкнулись лоб в лоб на 499-м километре трассы Москва-Волгоград в Тамбовской области утром в пятницу. Как сообщили в региональном управлении МВД России, в ДТП погибли пять человек, передает ТАСС.

Детей среди погибших нет. Водитель грузовика доставлен в больницу, уточнили в пресс-службе ГИБДД.

