Пятеро погибли в ДТП с фурой в Тамбовской области
14 февраля 202008:40
Грузовая «Газель» и фура столкнулись лоб в лоб на 499-м километре трассы Москва-Волгоград в Тамбовской области утром в пятницу. Как сообщили в региональном управлении МВД России, в ДТП погибли пять человек, передает ТАСС.
Детей среди погибших нет. Водитель грузовика доставлен в больницу, уточнили в пресс-службе ГИБДД.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Источники СМИ анонсировали увольнение гендиректора «Вымпелкома»
- Отменён особый порядок рассмотрения дела об издевательствах над Шамсутдиновым
- Хржановский подал на Минкультуры в суд из-за «Дау»
- СМИ: Тюменские силовики ждут чисток после «АУЕ-банкета»
- Пятеро погибли в ДТП с фурой в Тамбовской области