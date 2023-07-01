Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области
Пятеро детей пострадали в результате украинского обстрела города Токмака в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Накануне стало известно, что город подвергся обстрелу ВСУ. Украинские военные, предположительно, вели огонь из РСЗО HIMARS.
В результате происшествия один человек погиб и еще один ранен. Также пострадали пять жилых домов.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ за прошедшие сутки успешно отразили 15 украинских атак на донецком направлении. Потери украинской стороны составили более 265 бойцов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области
- Три человека погибли в ДТП под Саратовом
- На станции метро «Каширская» в Москве мужчина упал на пути
- Воздушный шар с людьми рухнул в Дагестане
- В Петербурге демонтировали вывеску «ЧВК Вагнер Центр»
- Украинские военные обстреляли село Карабаново в Белгородской области
- Пробка в сторону Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 7 км
- В Белоруссии смогут запрещать иностранные СМИ
- Губернатор: ВСУ обстреляли село в Курской области
- Один человек погиб из-за обстрела Токмака в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru