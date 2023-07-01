Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области

Накануне стало известно, что город подвергся обстрелу ВСУ. Украинские военные, предположительно, вели огонь из РСЗО HIMARS.

В результате происшествия один человек погиб и еще один ранен. Также пострадали пять жилых домов.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ за прошедшие сутки успешно отразили 15 украинских атак на донецком направлении. Потери украинской стороны составили более 265 бойцов, передает «Радиоточка НСН».

