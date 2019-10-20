Пятеро детей и двое взрослых погибли под Ярославлем из-за поджога

В Ярославской области задержан подозреваемый в поджоге дома в городе Ростове, в результате чего погибли семь человек, из которых пятеро — дети.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, задержанным оказался местный житель 1982 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

После пожара еще трое человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

