Пятеро детей и двое взрослых погибли под Ярославлем из-за поджога
20 октября 201912:35
В Ярославской области задержан подозреваемый в поджоге дома в городе Ростове, в результате чего погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, задержанным оказался местный житель 1982 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
После пожара еще трое человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
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