Пять торговых судов сгорели в порту на юге Ирана
Пять торговых судов сгорели в порту Ганаве в провинции Бушер на юге Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на мэра города Голамрезу Мехрджу.
Как отметил градоначальник, пожар произошел ранним утром около пирса, на место происшествия сразу же прибыли пожарные и спасатели.
«В результате пожара сгорели пять судов, четыре из которых содержали товары торгового назначения, одно судно груза на борту не содержало», — подчеркнул мэр.
Причины пожара выясняются. Данных о пострадавших не приводится, отмечает РЕН ТВ.
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