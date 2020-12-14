Школьниц в Йошкар-Оле госпитализировали с урока
Следственное управление СК РФ по республике Марий Эл проводит доследственную проверку по факту госпитализации школьников, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в Йошкар-Оле 9 декабря. Пятерых учениц 15-16 лет госпитализировали из школы после того, как им стало плохо на уроке.
В ведомстве отметили, что сейчас жизни детей ничто не угрожает, а причины недомогания помогут установить взятые у пострадавших анализы. Также назначены соответствующие экспертизы.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее прокуратура Новосибирской области организовала проверку после информации об отправлении учеников гимназии №13 Новосибирска. Министр образования региона Сергей Федорчук рассказал специальная комиссия не нашла нарушений в учебном заведении.
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