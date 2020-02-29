Пять человек стали жертвами ДТП в Свердловской области
29 февраля 202000:20
В Свердловской области произошла авария, в результате которой погибли пять человек.
По информации RT, столкнулись две легковые машины. Среди пострадавших числится один человек. Его состояние не уточняется.
Дорожный инцидент произошел в поселке Косулино. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
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