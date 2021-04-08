Пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами в Подмосковье

Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки и легкового автомобиля на трассе "Волга" в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 22:00 на 5-м километре автодороги М-7 "Волга" в Подмосковье. Участниками ДТП стали автомобиль Hyundai и маршрутное такси Mercedes.

Пять человек пострадали, погибших нет. На месте работают полицейские, им предстоит установить детали происшествия.

