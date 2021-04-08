Пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами в Подмосковье
8 апреля 202122:59
Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки и легкового автомобиля на трассе "Волга" в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 22:00 на 5-м километре автодороги М-7 "Волга" в Подмосковье. Участниками ДТП стали автомобиль Hyundai и маршрутное такси Mercedes.
Пять человек пострадали, погибших нет. На месте работают полицейские, им предстоит установить детали происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru