Пять человек пострадали при взрыве на предприятии в Иркутской области

При взрыве на целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области пострадали 5 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

По словам собеседника агентства, взрыв произошел в городе Усть-Илимск во время проведения плановой диагностики кислородной магистрали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроизводствоВзрыв
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