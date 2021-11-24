Пять человек пострадали при взрыве на предприятии в Иркутской области
24 ноября 202112:39
При взрыве на целлюлозно-бумажном комбинате в Иркутской области пострадали 5 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в городе Усть-Илимск во время проведения плановой диагностики кислородной магистрали.
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24 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru