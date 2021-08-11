Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом на востоке Москвы

Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса на востоке Москвы. Соответствующее сообщение разместил департамент транспорта столицы в своем канале в Telegram.

Отмечается, что ДТП случилось на 9-й Парковой улице. Обе легковушки врезались в заднюю часть автобуса, который остановился перед пешеходным переходом.

По имеющимся сведениям, все пятеро пострадавших находились в автомобилях, в автобусе никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:АвтобусПострадавшиеДтп В Москве
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