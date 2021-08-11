Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом на востоке Москвы
Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса на востоке Москвы. Соответствующее сообщение разместил департамент транспорта столицы в своем канале в Telegram.
Отмечается, что ДТП случилось на 9-й Парковой улице. Обе легковушки врезались в заднюю часть автобуса, который остановился перед пешеходным переходом.
По имеющимся сведениям, все пятеро пострадавших находились в автомобилях, в автобусе никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте.
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