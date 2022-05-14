Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Пять человек погибли в результате ракетных ударов по городу Масиаф в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Среди пострадавших - семь человек.

Согласно данным телеканала, в городе упали по крайней мере восемь ракет. Большая часть ракет также была сбита ПРО Сирии.




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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ИзраильСирия
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