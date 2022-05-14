Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии
14 мая 202200:34
Пять человек погибли в результате ракетных ударов по городу Масиаф в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Среди пострадавших - семь человек.
Согласно данным телеканала, в городе упали по крайней мере восемь ракет. Большая часть ракет также была сбита ПРО Сирии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru