Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Пять человек погибли в результате ракетных ударов по городу Масиаф в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Среди пострадавших - семь человек.

Согласно данным телеканала, в городе упали по крайней мере восемь ракет. Большая часть ракет также была сбита ПРО Сирии.









