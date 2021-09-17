Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

Пять человек погибли, двое пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МВД по региону Наталью Куликову.

Авария произошла на 283-м километре автодороги Р298 в Панинском районе. Грузовик с прицепом врезался в стоявшие на дороге легковые автомобили Volvo и Ford, пишет «Свободная пресса». Пять человек погибли на месте, в числе жертв ДТП один ребенок, отмечает RT. Двое пострадавших госпитализированы.

Как позже показали результаты медицинского освидетельствования, устроивший аварию водитель грузовика был пьян.

