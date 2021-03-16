Пять человек погибли после взрыва телевизора в Тамбовской области
Пять человек погибли после взрыва телевизора в одном из домов в поселке Филатовский Тамбовской области, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, хозяин дома, два его брата, а также их знакомые — мужчина и женщина остались ночевать в доме после распития спиртного. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате произошло сильное задымление, и находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Расследование инцидента взято на контроль прокуратурой региона.
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