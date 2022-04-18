Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы
18 апреля 202219:37
Пять автомобилей столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Инцидент имел место возле дома 21 на 1-й Тверской-Ямской.
Отмечается, что в сторону центра для проезда доступна одна полоса из четырех, в сторону области - две полосы из четырех.
В ведомстве рекомендовали искать альтернативные пути проезда.
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18 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru