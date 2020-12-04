Пьяный водитель въехал на территорию храма в центре Москвы

Пьяный мужчина въехал на территорию храма на автомобиле после отказа служителей религиозного учреждения впустить его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московскую полицию.

Инцидент произошел Малом Предтеченском переулке столицы.

По данным полиции, в инциденте никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.









