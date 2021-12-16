Пьяный водитель в центре Петербурга сбил двух человек
Автомобилист сбил двух человек на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, один пешеход погиб, другой получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По имеющимся сведениям, ДТП произошло ночью. 43-летний нетрезвый водитель наехал на пешеходов, которые шли через дорогу на зеленый свет светофора.
«В результате ДТП 23-летняя девушка-пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован», - указано в сообщении.
Водитель отказался от медицинского освидетельствования, его задержали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.
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