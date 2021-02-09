Пьяный водитель в Москве сбил двух девушек на пешеходном переходе

В Москве автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе, говорится в материалах на сайте столичного главка МВД России.

«Следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело в отношении участника ДТП со смертельным исходом», - сообщается в нем.

По данным следствия, 6 февраля вечером водитель автомобиля «Мерседес» на Флотской улице сбил двух девушек на пешеходном переходе. От удара они отлетели под колеса другой машины на встречной полосе. Обе пострадавших 21 и 22 лет были госпитализированы, одна из них скончалась в реанимации.

По данным полиции, водитель быль пьян, ему предъявлены обвинения, он заключен под стражу.

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ФОТО: Пресс-служба УВД по САО
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