Пьяный водитель в Москве сбил двух девушек на пешеходном переходе

В Москве автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе, говорится в материалах на сайте столичного главка МВД России.

«Следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело в отношении участника ДТП со смертельным исходом», - сообщается в нем.

По данным следствия, 6 февраля вечером водитель автомобиля «Мерседес» на Флотской улице сбил двух девушек на пешеходном переходе. От удара они отлетели под колеса другой машины на встречной полосе. Обе пострадавших 21 и 22 лет были госпитализированы, одна из них скончалась в реанимации.

По данным полиции, водитель быль пьян, ему предъявлены обвинения, он заключен под стражу.

