Пьяный водитель сбил пятерых школьников в Иркутской области
Водитель Toyota Succeed сбил пятерых подростков в городе Усть-Кут на севере Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
По данным ведомства, 60-летний мужчина совершил наезд на школьников, которые шли по проезжей части, отмечают Известия.
«В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения», — подчеркнули в пресс-службе.
Пострадавшим подросткам от 12 до 14 лет, они госпитализированы с травмами различной тяжести, пишет Газета.ру.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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