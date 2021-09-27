Пьяный водитель сбил пятерых школьников в Иркутской области

Водитель Toyota Succeed сбил пятерых подростков в городе Усть-Кут на севере Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, 60-летний мужчина совершил наезд на школьников, которые шли по проезжей части, отмечают Известия.

«В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения», — подчеркнули в пресс-службе.

Пострадавшим подросткам от 12 до 14 лет, они госпитализированы с травмами различной тяжести, пишет Газета.ру.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиПострадавшиеДТПИркутская Область
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