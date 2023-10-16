Пьяный водитель без прав врезался в старейший драмтеатр России

Нетрезвый водитель за рулём автомобиля Volkswagen в Ярославле не справился с управлением и врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова на одноимённой площади. Причём нарушитель серьёзно превысил скоростной режим, сообщили в областном Управлении МВД.

Сначала машина наехала на два пролета дорожного ограждения, задела стойку дорожных знаков, после чего столкнулась со зданием старейшего в России драматического театра. В отношении пьяного лихача составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без прав, а также за повреждение дорожных сооружений.

Суд решил арестовать его на 10 суток, согласно Кодексу об административных правонарушениях. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», судя по видеозаписи, которая появилась в сети, автомобиль каким-то чудом не задел несколько человек на тротуаре.

