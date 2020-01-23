Пьяный министр окружающей среды Словакии задержан в ресторане за хулиганство

Полиция в Братиславе задержала пьяного министра окружающей среды Словакии Ласло Солимоша, а также его брата.

Инцидент произошел в среду вечером в ресторане азиатской кухни. Нетрезвые мужчины повздорили с персоналом и разбили входную дверь в заведении, передает сообщение местного телевидения РИА Новости.

Сообщается, что покидали заведение они в весьма нетрезвом состоянии. При этом Солимош кричал, что он министр окружающей среды, а его брат, пытаясь открыть стеклянную дверь ногой, разбил ее. К тому же мужчины кидали деньги в сотрудников ресторана.

Прибывшие на место полицейские задержали буянивших мужчин и отвезли в ближайшее отделение. После допроса оба были выпущены на свободу. Ресторан заявил об ущербе на 1 тыс. евро, пострадал также один из работников. Полиция завела уголовное дело о хулиганстве.

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