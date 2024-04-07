ПВО подавила беспилотник в Краснинском районе Липецкой области

Силы противовоздушной обороны обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Краснинском районе Липецкой области, написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

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По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», - отметил губернатор.

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 293 украинских беспилотника. Также уничтожено четыре реактивных снаряда реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиЛипецк

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