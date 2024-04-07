ПВО подавила беспилотник в Краснинском районе Липецкой области
Силы противовоздушной обороны обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Краснинском районе Липецкой области, написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», - отметил губернатор.
За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 293 украинских беспилотника. Также уничтожено четыре реактивных снаряда реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru