Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

По информации пресс-службы, дроны упали в районе столовой и порта. Поврежден грузовик, сообщается в Telegram-канале станции.

На ЗАЭС отметили, что ни одна атомная электростанция в мире не рассчитана на противодействие полноценному огневому воздействию. Повреждения способны повлиять на безопасность эксплуатации объекта, говорится в сообщении.

Украинская армия 5 апреля атаковала ЗАЭС при помощи беспилотника. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, передает «Радиоточка НСН».

