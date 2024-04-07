Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в воскресенье, 7 апреля, зафиксировали прилеты украинских дронов-камикадзе.
По информации пресс-службы, дроны упали в районе столовой и порта. Поврежден грузовик, сообщается в Telegram-канале станции.
На ЗАЭС отметили, что ни одна атомная электростанция в мире не рассчитана на противодействие полноценному огневому воздействию. Повреждения способны повлиять на безопасность эксплуатации объекта, говорится в сообщении.
Украинская армия 5 апреля атаковала ЗАЭС при помощи беспилотника. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, передает «Радиоточка НСН».
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