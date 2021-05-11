Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в гимназии Казани

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в гимназии Казани. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О произошедшей сегодня утром стрельбе в школе №175 в Казани главе государства доложил директор ФСБ Александр Бортников.

Также Путин поручил обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе детям.

По последним данным, в результате нападения на школу погибли семь детей и одна учительница. Сообщалось, что порядка 20 человек были госпитализированы.

