Путин выразил соболезнования семьям моряков, погибших в Баренцевом море

Президент России Владимир Путин передал соболезнования семьям моряков, которые погибли в результате крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, которая была направлена губернатору Мурманской области Андрею Чибису, российский лидер попросил передать «глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».

Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Архангельской области Александр Бахтин заявил, что, скорее всего, причиной крушения траулера стал крен при вытягивании рыболовного трала, из-за чего «судно накренилось и зачерпнуло воды».

Судовладельцем рыболовного траулера «Онега» является «Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина», сообщает Газета.ру. Директор предприятия Андрей Заика заявил, что судно было полностью исправно, техобслуживание проводились вовремя и в полном объёме».

