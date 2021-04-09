Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной её супруга
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Королеве Великобритании Елизавете II в связи с кончиной её супруга - принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме, направленной в Букингемский дворец, российский лидер отметил, что с именем принца Филиппа связаны «многие важные события» в новейшей истории Соединённого Королевства.
«Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», - подчеркнул Путин.
Президент России пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости.
Принц Филипп, супруг королевы Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, умер 9 апреля в Виндзорском замке, сообщает «Свободная пресса». Герцогу Эдинбургскому было 99 лет, он всего два месяца не дожил до своего 100-летия.
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