Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Королеве Великобритании Елизавете II в связи с кончиной её супруга - принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, направленной в Букингемский дворец, российский лидер отметил, что с именем принца Филиппа связаны «многие важные события» в новейшей истории Соединённого Королевства.

«Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», - подчеркнул Путин.

Президент России пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости.

Принц Филипп, супруг королевы Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, умер 9 апреля в Виндзорском замке, сообщает «Свободная пресса». Герцогу Эдинбургскому было 99 лет, он всего два месяца не дожил до своего 100-летия.

