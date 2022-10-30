Путин соболезнует в связи с трагедией в Сеуле

Президент России Владимир Путин направил главе Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования в связи с трагедией в Сеуле.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», - говорится в телеграмме.

Путин также попросил главу Кореи передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянка. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

