Путин соболезнует в связи с авиакатастрофой на Камчатке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает пресс-служба Кремля.

«Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», - говорится в письме Путина губернатору Камчатского края Владимиру Солодову.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился накануне при подлете к аэропорту поселка. На его борту было 28 человек, включая 6 детей. Никто из них не выжил.

На данный момент спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате авиакатастрофы. Один человек опознан. Поиски продолжаются.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиакатастрофаКамчаткаВладимир Путин
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