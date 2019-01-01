Путин направил Шойгу в Североморск

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск в связи с гибелью моряков-подводников ВМФ.

Президент подчеркнул, что по возвращении Шойгу ждет от него доклада.

Путин напомнил, что ЧП произошло на научно-исследовательском судне с высокопрофессиональным экипажем.

По данным, из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России.

Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших.

Как стало известно сегодня, 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

