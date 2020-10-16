Психдиспансер загорелся в Красноярском крае

Здание Красноярского краевого психоневрологичекого диспансера № 1 загорелось в Лесосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что у здания горит кровля на площади 744 кв. метра.

По данным агентства, из психдиспансера проведена эвакуация людей. В частности, эвакуировались 10 пациентов и 4 сотрудника учреждения. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.





