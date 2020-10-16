Психдиспансер загорелся в Красноярском крае
15 октября 202023:52
Здание Красноярского краевого психоневрологичекого диспансера № 1 загорелось в Лесосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Отмечается, что у здания горит кровля на площади 744 кв. метра.
По данным агентства, из психдиспансера проведена эвакуация людей. В частности, эвакуировались 10 пациентов и 4 сотрудника учреждения. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
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15 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru