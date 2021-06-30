«Прямую линию с Путиным» атаковали хакеры

Ведущая «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным Екатерина Березовская заявила в эфире, что на системы передачи осуществляются DDoS-атаки.

По её словам, этим можно объяснить плохую связь с жительницей Новокузнецка Еленой Калининой. В ответ Путин пошутил, что «оказывается, есть кузбасские хакеры».

Женщина рассказала российскому лидеру о плохом состоянии местной школы и о том, что местные власти угрожают ей «лишением опекунства над внучкой», сообщает RT. Путин попросил губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва разобраться с ситуацией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным
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