Прояснилась судьба пропавшего в Туве мальчика

В Туве нашли живым 12-летнего мальчика, который пропал пять дней назад, сообщает Газета.ру

Подросток собирал в лесу кедровые орехи вместе с отцом и друзьями, а затем в одиночку выдвинулся в сторону дома. Однако дома он так и не появился. Местные жители попытались найти его самостоятельно, однако их усилия не увенчались успехом.

Как сообщили в Следственном комитете по Туве, мальчик был найден в 5 километрах от избушки, от которой он выдвинулся в сторону своего села. В момент обнаружения школьник сидел под лиственницей.

В ближайшее время ребенка доставят на обследование в больницу, сообщает RT.

