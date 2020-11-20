Провода и деревья в Приморье покрылись льдом толщиной свыше сантиметра

В Приморье зафиксирована аномальная толщина обледенения проводов и деревьев, она доходит до 12 мм, сообщается на сайте регионального правительства.

Такого в регионе не было свыше 30 лет. Также в некоторых районах края за сутки выпало до 3 месячных норм осадков.

Все это происходит на фоне штормового ветра, который приносит дополнительные разрушения. В частности, по состоянию на 9.00 пятницы без света остаются более 169 тысяч приморцев, а починить оборванные провода электрики зачастую не могут – их сносит ветром, автовышки по той не причине не могут подъехать к опорам электропередач.

Причиной этого синоптики называют встречу над территорией региона теплого и холодного воздуха.



