Провода и деревья в Приморье покрылись льдом толщиной свыше сантиметра
В Приморье зафиксирована аномальная толщина обледенения проводов и деревьев, она доходит до 12 мм, сообщается на сайте регионального правительства.
Такого в регионе не было свыше 30 лет. Также в некоторых районах края за сутки выпало до 3 месячных норм осадков.
Все это происходит на фоне штормового ветра, который приносит дополнительные разрушения. В частности, по состоянию на 9.00 пятницы без света остаются более 169 тысяч приморцев, а починить оборванные провода электрики зачастую не могут – их сносит ветром, автовышки по той не причине не могут подъехать к опорам электропередач.
Причиной этого синоптики называют встречу над территорией региона теплого и холодного воздуха.
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