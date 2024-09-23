Проверка гибели операторов БПЛА не выявила нарушений со стороны командования
Проверка, проведенная по приказу министра обороны РФ в связи с гибелью операторов БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест», не обнаружила превышения полномочий со стороны командования. Об этом со ссылкой на источник сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
По его данным, командование действовало в рамках своих полномочий при принятии решений относительно личного состава нештатного взвода БПЛА. Все требования о привлечении к выполнению боевой задачи были обоснованы боевым распоряжением командира бригады и соответствовали должностному предназначению военнослужащих. Информация о распространении наркотиков в полку, озвученная «Гудвином» и «Эрнестом» в их предсмертном видео, не нашла подтверждения.
В сентябре ряд Telegram-каналов сообщили о гибели операторов БПЛА «Эрнест» и «Гудвин», которые утверждали, что их «специально отправили на смерть» из-за конфликта с командиром полка.
В своих предсмертных видео они обвинили командира в пособничестве наркоторговле и других военных преступлениях, выразив желание, чтобы их записи были опубликованы в случае их гибели. Позднее сообщалось об их смерти во время штурма, передает «Радиоточка НСН».
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