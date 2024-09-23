Проверка гибели операторов БПЛА не выявила нарушений со стороны командования

Проверка, проведенная по приказу министра обороны РФ в связи с гибелью операторов БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест», не обнаружила превышения полномочий со стороны командования. Об этом со ссылкой на источник сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его данным, командование действовало в рамках своих полномочий при принятии решений относительно личного состава нештатного взвода БПЛА. Все требования о привлечении к выполнению боевой задачи были обоснованы боевым распоряжением командира бригады и соответствовали должностному предназначению военнослужащих. Информация о распространении наркотиков в полку, озвученная «Гудвином» и «Эрнестом» в их предсмертном видео, не нашла подтверждения.