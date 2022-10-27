Против Витаса возбудили дело после конфликта с чиновником в караоке-баре

Уголовное дело возбуждено в отношении певца Витаса (Виталия Грачёва) по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов. В качестве меры пресечения с артиста взята подписка о невыезде.

Речь идёт о конфликте в караоке-клубе в центре Москвы, когда Витас применил газовый баллончик против своего оппонента. Инцидент имел место в ночь на 23 октября в заведении на Садовой-Кудринской улице.

Витаса арестовали на семь суток за стрельбу по воронам

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшим оказался начальник отдела одного из федеральных министерств Султан Джандигов, который написал заявление в полицию.

По свидетельству очевидцев, в какой-то момент Витасу не понравилось поведение чиновника, которому он дважды сделал замечание, после чего распылил газ из баллончика в лицо. По сообщениям СМИ, артист матерился и выгонял оппонента из клуба.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: vitas.com.ru
ТЕГИ:КонфликтУголовное ДелоПевец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры