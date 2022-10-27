Против Витаса возбудили дело после конфликта с чиновником в караоке-баре

Уголовное дело возбуждено в отношении певца Витаса (Виталия Грачёва) по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов. В качестве меры пресечения с артиста взята подписка о невыезде.

Речь идёт о конфликте в караоке-клубе в центре Москвы, когда Витас применил газовый баллончик против своего оппонента. Инцидент имел место в ночь на 23 октября в заведении на Садовой-Кудринской улице.