Против Витаса возбудили дело после конфликта с чиновником в караоке-баре
Уголовное дело возбуждено в отношении певца Витаса (Виталия Грачёва) по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов. В качестве меры пресечения с артиста взята подписка о невыезде.
Речь идёт о конфликте в караоке-клубе в центре Москвы, когда Витас применил газовый баллончик против своего оппонента. Инцидент имел место в ночь на 23 октября в заведении на Садовой-Кудринской улице.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадавшим оказался начальник отдела одного из федеральных министерств Султан Джандигов, который написал заявление в полицию.
По свидетельству очевидцев, в какой-то момент Витасу не понравилось поведение чиновника, которому он дважды сделал замечание, после чего распылил газ из баллончика в лицо. По сообщениям СМИ, артист матерился и выгонял оппонента из клуба.
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