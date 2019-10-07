Против угонщика машины с ребёнком возбудили два уголовных дела

Угонщик иномарки с малолетним ребёнком на пассажирском сидении задержан в Подмосковье, сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что на мужчину заведены два уголовных дела: о краже, а также об оставлении в опасности ребёнка.

Напомним, инцидент случился вечером 5 октября в Павловском Посаде. Родители с ребёнком припарковались у дома №3 на Игнатьевской улице. Пока они выгружали багаж, неизвестный сел на водительское сиденье и скрылся в неизвестном направлении. На пассажирском сиденье осталась трёхлетняя дочь владельцев иномарки.

Позже девочку обнаружили на террасе Аверькиевского лесничества, где её высадил угонщик, пишет «Свободная пресса». Ребёнок был возвращён родителям. Иномарку злоумышленник сжёг, чтобы скрыть следы преступления.

