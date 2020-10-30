Против судей КС Украины возбудили дело по статье о захвате власти

Уголовное дело возбуждено против судей Конституционного суда Украины по статье о захвате государственной власти, сообщает пресс-служба партии «Голос».



В сообщении говорится, что дело было заведено после заявления о правонарушениях, которое подал депутат Рады от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

Сам Юрчишин отметил, что отдельные компоненты этого дела могут перекликаться с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по Окружному административному суду Киева, судьи которого заявляют, что «захватили КСУ». «Это позволит устранить причастных к правонарушению судей», - цитирует Юрчишина пресс-служба.

После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционных норм глава государства Владимир Зеленский в закрытом режиме провёл срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также направил в Верховную Раду законопроект с предложением прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

