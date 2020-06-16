Против сотрудников «Норникеля» завели новое дело

Против сотрудников компании «Норникель» возбудили еще одно уголовное дело. В Следственном комитете заявили, что оно связано с со сбросом сточных вод в реку в пригороде Норильска в 2017-2019 годах, передают «Известия».

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Утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива на предприятии «Норникеля» произошла в Норильске 29 мая. Часть нефтепродуктов попала в речки Далдыкан и Амбарная.



После техногенной катастрофы были задержаны директор ТЭЦ-3, а также главный инженер электростанции и его заместитель, сообщал RT.



Уголовное дело о халатности было возбуждено и против главы Норильска Рината Ахметчина. По версии следствия, он был в курсе о количестве разлитого из резервуара топлива, однако не принял должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации ее последствий.

