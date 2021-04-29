Против Навального возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального новое уголовное дело по статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», сообщает пресс-служба оппозиционера.
В сообщении говорится, что вместе с политиком подозреваемыми по новому делу проходят его соратники: Леонид Волков и Иван Жданов.
Адвокаты Навального отметили, что новое дело было возбуждено ещё 4 февраля 2021 года, однако известно о нём стало только в ходе ознакомления с материалами по делу о признании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК - признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Затем Навального признали виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, сообщает RT. Политику назначили наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей.
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