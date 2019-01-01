Против начальника Владимирского Централа возбудили уголовное дело

Начальник ФКУ Т-2 УФСИН по Владимирской области Алексей Климов отстранен от должности. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщают «Владимирские ведомости».

Уголовное дело связано с систематическим нарушением прав заключенных.

Официальный представитель УФСИН России по Владимирской области Сергей Логинов информацию об отстранении Алексея Климова не подтвердил.

Учреждение ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирский централ) — российская тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире. Основана в конце XVIII века. Название «Владимирский централ» стало известно благодаря песням «Еврейский арестант» и «Владимирский централ» исполнителя русского шансона Михаила Круга.

