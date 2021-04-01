Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после крупного ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось ранее, блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, где столкнулись пять автомобилей. В ходе ДТП серьезно пострадала женщина, она госпитализирована.

Эдвард Бил прославился в YouTube за счет своих пранков, число его подписчиков превышает 4 млн человек.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" призвал ставить на дорогах специальные барьеры.

