Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после крупного ДТП в центре Москвы
Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после крупного ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщалось ранее, блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, где столкнулись пять автомобилей. В ходе ДТП серьезно пострадала женщина, она госпитализирована.
Эдвард Бил прославился в YouTube за счет своих пранков, число его подписчиков превышает 4 млн человек.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" призвал ставить на дорогах специальные барьеры.
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