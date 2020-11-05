Против директора ФБК возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Москве.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено 5 ноября по статье «неисполнение решения суда». В ведомстве уточнили, что в рамках расследования в ФБК проводятся следственные действия
Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в московском офисе ФБК и студии «Навальный LIVE» проходят обыски. Жданов предположил, что они связаны с исполнительным производством, по которому Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны выплатить бизнесмену Евгению Пригожину по 29 миллионов рублей.
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