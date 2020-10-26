На администрацию аэропорта «Домодедово» завели уголовное дело о халатности
Должностных лиц аэропорта «Домодедово» заподозрили в ненадлежащем исполнении условий госконтракта при реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий. Ущерб от их действий составил более 107 миллионов рублей.
По данным ведомства, с 2012 по 2019 год выполнение госконтракта по реконструкции рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы и мест стоянки самолетов проходило с нарушениями. В ходе инвентаризации была обнаружена недостача матриалов, включая средства видеорегстрации и строительные материалы: железобетонные трубы, кабели для линии энергоснабжения, теплошкафы и насосы.
Уточняется, что уголовное дело по факту халатности должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (ч.1.1 ст. 293 УК РФ) было возбуждено после проверки в Росавиации на основании материалов Счетной палаты.
В ведомстве сообщили, что в настоящий момент проводится комплекс мер, направленных на установление причастных лиц и обстоятельств совершенного преступления.
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