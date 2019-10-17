Протестующая лидер «Альянса врачей» упала в обморок после задержания. Видео

Сотрудники МВД в Курганской области задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и ее помощницу, которые выступили против закрытия отделения противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавском. При этом Васильева потеряла сознание в машине полиции по дороге в суд. Из-за этого в судебном заседании объявлен перерыв, сообщает URA.RU. Как уточнила помощница Васильевой, до начала суда задержанных не выпускали из полицейской «Газели» около часа.

Задержание главы профсоюза «Альянс врачей» произошло на фоне конфликта в Чернавском противотуберкулезном диспансере – медики и пациенты выступают против его закрытия. Тубдиспансер планировали законсервировать на три года с 15 октября.