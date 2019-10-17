Протестующая лидер «Альянса врачей» упала в обморок после задержания. Видео
Сотрудники МВД в Курганской области задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и ее помощницу, которые выступили против закрытия отделения противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавском. При этом Васильева потеряла сознание в машине полиции по дороге в суд. Из-за этого в судебном заседании объявлен перерыв, сообщает URA.RU. Как уточнила помощница Васильевой, до начала суда задержанных не выпускали из полицейской «Газели» около часа.
Задержание главы профсоюза «Альянс врачей» произошло на фоне конфликта в Чернавском противотуберкулезном диспансере – медики и пациенты выступают против его закрытия. Тубдиспансер планировали законсервировать на три года с 15 октября.
Местные жители протестуют, поскольку это медучреждение - градообразующее предприятие, где есть работа.
Представители «Альянса врачей» и персонал сорвали печати с помещения, что и стало поводом для задержания.
Здание тубдиспансера сейчас отключено от электроснабжения, однако там остаются около 20 человек, включая медиков и пациентов. В сети появилось видео момента задержания Васильевой.
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