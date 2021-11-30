Протаранивший остановку в Рязани водитель грузовика стал фигурнтом уголовного дела
Уголовное дело возбуждено в Рязани в отношении водителя грузового автомобиля, который вырезался остановку общественного транспорта, и задавил насмерть двух женщин. Об этом информирует областное управление МВД. В результате ДТП ещё одна женщина госпитализирована.
По предварительным данным, водитель самосвала уходил от столкновения с машиной, которая остановилась впереди перед пешеходным переходом. Установлено, что он был трезв.
Пострадавшая 61-летняя пенсионерка получила множественные переломы и травмы. Ей оказывается медицинская помощь, медики оценивают её состояние как удовлетворительное. Как утончили в министерстве здравоохранения Рязанской области, сейчас пациентке проводят репозицию перелома лучевой кости и устраняют вывих плеча.
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