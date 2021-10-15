Прорыв трубопровода в Петербурге оставил без воды около 50 тысяч человек

В Петербурге более 47,5 тысяч человек остались без холодного водоснабжения после прорыва трубопровода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент затронул жителей двух районов города, а также Сестрорецка.

По данным агентства, без воды остались также социально значимые объекты, в частности, инфекционная больница для пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что к настоящему времени уже организован подвоз воды. Работы по восстановлению водоснабжения планируется закончить до полудня в субботу.

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Фото: instagram.com/spbgov
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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