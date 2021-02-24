Пропускной пункт в Идлибе обстрелян боевиками
Пункт пропуска "Серакаб" в Идлибе обстрелян боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вячеслав Сытник.
Отмечается, что обстрел минами был осуществлён с помощью самодельного беспилотного летательного аппарата. Как заявил Сытник, состав администрации пункта пропуска был эвакуирован.
Кроме того, Сытник призвал Турцию, которая обеспечивает контроль на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих пройти через пункт пропуска.
Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе в сентябре 2018 года. Сирийская армия взяла под контроль город Алеппо, который находится севернее Идлиба и создала гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. В Идлибе остается порядка 3 миллионов человек. Некоторые районы региона до сих находятся под контролем террористических группировок.
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